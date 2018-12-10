2018-12-10T15:11:08+03:00
Общество

В Печорском районном центре культуры откроется новый кинозал

Жители города спустя 20 лет смогут посмотреть кино на большом экране
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Прежний кинотеатр закрылся больше 20-ти лет назад, и с того момента у жителей Печор не было возможности знакомиться с киноновинками.Прежний кинотеатр закрылся больше 20-ти лет назад, и с того момента у жителей Печор не было возможности знакомиться с киноновинками.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Печорском районном центре культуры откроется новый кинозал. Этого момента жители города ждали на протяжении 20-ти лет. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное открытие запланировано на пятницу, 14 декабря.

На церемонии открытия жителям районной столицы покажут документальный фильм про добровольцев и деятелей культуры, чья жизнь неразрывно связана с волонтерской деятельностью.

- Кинозал рассчитан на 250 человек. В нем установили современное кинопроекционное и звуковое оборудование, - сообщили в пресс-службе администрации. - На доставку, монтаж и установку было выделено около пяти миллионов рублей.

Кинозал построили благодаря федеральному гранту, который выиграл Печорский районный центр культуры на конкурсе Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых и средних городах страны. Теперь жители города закупятся попкорном и будут смотреть новинки кинопроката на большом экране в 2D и в 3D форматах.

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