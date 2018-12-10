Спортсмены из Пскова привезли два золота, серебро и бронзу с международных и российских соревнований

10 Дек. 16:20 2018-12-10T16:20:42+03:00

А псковские боксеры к тому же вошли в сборную России по итогам выступления

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Псковские спортсмены привезли две золотые, одну серебряную и бронзовую медали с международных и всероссийских соревнований. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, псковские боксеры к тому же вошли в сборную России по боксу.

Сразу две золотые медали привезла Александра Васильева с Коста-Рики. Именно там прошли международные соревнования по настольному теннису среди спортсменов с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

- По итогам выступления на всероссийских соревнованиях, которые прошли в культурной столице, Артур Кулаков и Александр Кольницкий вошли в сборную России по боксу, - сообщили в ведомстве. - А Артур Кулаков к тому же завоевал серебро на этом чемпионате. Кроме того молодому человеку также вручили специальную награду «За волю к победе».

А дзюдоистка Александра Хомын привезла бронзовую медаль с Кубка России по дзюдо, который прошел в Ханты-Мансийске.