2018-12-10T17:26:07+03:00
Общество

В двух районах Псковской области открыли бюсты Героям Советского Союза

Установило мемориалы Российское военно-историческое общество
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
В двух районах Псковской области 9 декабря состоялась торжественная церемония открытия бюстов Героев Советского Союза.В двух районах Псковской области 9 декабря состоялась торжественная церемония открытия бюстов Героев Советского Союза.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Бюсты Героям Великой Отечественной войны открыли сразу в двух районах Псковской области. Так, в деревне Михальки, что в Великолукском районе, увековечили память Петра Шлюйкова, а в Локнянском районе в деревне Миритиницы - Александра Шарикова. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, на церемонию открытия пришли представители местных органов самоуправления, ветераны и жители деревень.

Звание Героя Советского Союза Петр Шлюйков получил в 1943 году, после того, как в одиночку отражал вражеские атаки. В тот день, 23 февраля, Петр Иванович убил в ближнем и рукопашном бою около 30 гитлеровцев, не смотря на свои многочисленные ранения.

А Александр Шариков получил свое звание уже посмертно. Герой Советского Союза в январе 1944 года из огневой точки уничтожил три вражеских пулемета и около 30 солдат противника, что обеспечило прорыв линии обороны. Погиб Александр Николаевич в бою за Севастополь, незадолго до капитуляции Германии.

Установило мемориалы Российское военно-историческое общество по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области за выходные угнали два автомобиля
Великолучанка Ангелина Соколова стала «Голосом Пскова»
Спортсмены из Пскова привезли два золота, серебро и бронзу с международных и российских соревнований
В Печорском районном центре культуры откроется новый кинозал
Во время Ганзейских дней Нового времени псковичей ждут шествия, салюты и ярмарки
В Опочке женщина украла у соседки тысячу долларов и тысячу евро
Псковичка продала свою новорожденную дочку через социальные сети
Стартовал первый этап голосования за номинантов псковской премии «Народное признание - 2018»
Необычная выставка «Театра из чемодана» пройдет в Пскове
В Пскове задержали подозреваемого в краже алкоголя мужчину
За выходные в Псковской области сгорели две иномарки
В Псковской области за выходные сгорели жилой дом и баня
В Себежском детском саду «Солнышко» не соблюдали требования пожарной безопасности
Смотровая площадка Власьевской башни Псковского кремля будет работать по выходным
В Пскове объявлен конкурс на завершение реставрации дома губернатора
В Печорском районе пассажирский автобус «Псков-Печоры» съехал в кювет и перевернулся
В Пскове прошел торжественный митинг в честь Дня Героев Отечества
Во дворе в центре Пскова почти пять месяцев лежит большая куча мусора
Инна Андреянова стала проректором по стратегическому развитию в ПсковГУ
В Пскове 22-ой раз прошел концерт «Юные дарования Псковщины»
На острове Залита регоператор по вывозу мусора установил две контейнерные площадки
Псковские спасатели исследовали толщину льда на реке Великой и Псковской озере
Дипломанты псковского молодежного Рождественского фестиваля выступят в Москве
В псковском «Кванториуме» школьники защитят проекты по шести направлениям
В Себежском районе мужчина залез в чужой дом из-за отрицательного баланса на телефоне
В Пскове прошла ежегодная игра-викторина Клуба веселых и находчивых
В Псковскую область через границу пытались незаконно провезти 30 телят и 20 тонн груш
Псковские пограничники не пустили через границу 865 килограммов мяса