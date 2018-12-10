2018-12-10T17:26:07+03:00
Общество

В двух районах Псковской области открыли бюсты Героям Советского Союза

Установило мемориалы Российское военно-историческое общество
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В двух районах Псковской области 9 декабря состоялась торжественная церемония открытия бюстов Героев Советского Союза.В двух районах Псковской области 9 декабря состоялась торжественная церемония открытия бюстов Героев Советского Союза.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Бюсты Героям Великой Отечественной войны открыли сразу в двух районах Псковской области. Так, в деревне Михальки, что в Великолукском районе, увековечили память Петра Шлюйкова, а в Локнянском районе в деревне Миритиницы - Александра Шарикова. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, на церемонию открытия пришли представители местных органов самоуправления, ветераны и жители деревень.

Звание Героя Советского Союза Петр Шлюйков получил в 1943 году, после того, как в одиночку отражал вражеские атаки. В тот день, 23 февраля, Петр Иванович убил в ближнем и рукопашном бою около 30 гитлеровцев, не смотря на свои многочисленные ранения.

А Александр Шариков получил свое звание уже посмертно. Герой Советского Союза в январе 1944 года из огневой точки уничтожил три вражеских пулемета и около 30 солдат противника, что обеспечило прорыв линии обороны. Погиб Александр Николаевич в бою за Севастополь, незадолго до капитуляции Германии.

Установило мемориалы Российское военно-историческое общество по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова.

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