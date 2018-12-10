2018-12-10T18:08:40+03:00
Общество

Великолучанка Ангелина Соколова стала «Голосом Пскова»

Победительница исполнила песню Уитни Хьюстон «I Wanna Dance With Somebody»
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Фото: из группы «Голос Пскова-2018» в социальной сети «ВКонтакте»Фото: из группы «Голос Пскова-2018» в социальной сети «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

В Пскове 7 декабря состоялся финал вокального конкурса «Голос Пскова». Победу в финале одержала девушка из Великих Лук Ангелина Семенова. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе городского молодежного центра, песня Уитни Хьюстон «I Wanna Dance With Somebody»принесла девушке победу.

- На самом деле, я долго не могла поверить, что это произошло. Конечно, было очень приятно. После этого появилась огромная мотивация двигаться дальше. И даже не столь от победы, как от реакции людей на моё выступление. Для меня, прежде всего, ценно то, как реагирует публика, получает ли она тот заряд, который я стараюсь донести, - поделилась впечатлениями победительница. - Все участники были сильные, особенно девочки, которые прошли в финал.

А в финале вместе с Ангелиной оказались Анастасия Коренцова, которая заняла второе место. А также Ольга Григорьева, которая взяла «бронзу» в конкурсе вокала. Победителям и призерам вручили памятные награды и подарки от спонсоров

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области за выходные угнали два автомобиля
В двух районах Псковской области открыли бюсты Героям Советского Союза
Спортсмены из Пскова привезли два золота, серебро и бронзу с международных и российских соревнований
В Печорском районном центре культуры откроется новый кинозал
Во время Ганзейских дней Нового времени псковичей ждут шествия, салюты и ярмарки
В Опочке женщина украла у соседки тысячу долларов и тысячу евро
Псковичка продала свою новорожденную дочку через социальные сети
Стартовал первый этап голосования за номинантов псковской премии «Народное признание - 2018»
Необычная выставка «Театра из чемодана» пройдет в Пскове
В Пскове задержали подозреваемого в краже алкоголя мужчину
За выходные в Псковской области сгорели две иномарки
В Псковской области за выходные сгорели жилой дом и баня
В Себежском детском саду «Солнышко» не соблюдали требования пожарной безопасности
Смотровая площадка Власьевской башни Псковского кремля будет работать по выходным
В Пскове объявлен конкурс на завершение реставрации дома губернатора
В Печорском районе пассажирский автобус «Псков-Печоры» съехал в кювет и перевернулся
В Пскове прошел торжественный митинг в честь Дня Героев Отечества
Во дворе в центре Пскова почти пять месяцев лежит большая куча мусора
Инна Андреянова стала проректором по стратегическому развитию в ПсковГУ
В Пскове 22-ой раз прошел концерт «Юные дарования Псковщины»
На острове Залита регоператор по вывозу мусора установил две контейнерные площадки
Псковские спасатели исследовали толщину льда на реке Великой и Псковской озере
Дипломанты псковского молодежного Рождественского фестиваля выступят в Москве
В псковском «Кванториуме» школьники защитят проекты по шести направлениям
В Себежском районе мужчина залез в чужой дом из-за отрицательного баланса на телефоне
В Пскове прошла ежегодная игра-викторина Клуба веселых и находчивых
В Псковскую область через границу пытались незаконно провезти 30 телят и 20 тонн груш
Псковские пограничники не пустили через границу 865 килограммов мяса