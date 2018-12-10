10 Дек. 18:08 2018-12-11T08:33:33+03:00

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В Пскове 7 декабря состоялся финал вокального конкурса «Голос Пскова». Победу в финале одержала девушка из Великих Лук Ангелина Семенова. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе городского молодежного центра, песня Уитни Хьюстон «I Wanna Dance With Somebody»принесла девушке победу.

- На самом деле, я долго не могла поверить, что это произошло. Конечно, было очень приятно. После этого появилась огромная мотивация двигаться дальше. И даже не столь от победы, как от реакции людей на моё выступление. Для меня, прежде всего, ценно то, как реагирует публика, получает ли она тот заряд, который я стараюсь донести, - поделилась впечатлениями победительница. - Все участники были сильные, особенно девочки, которые прошли в финал.

А в финале вместе с Ангелиной оказались Анастасия Коренцова, которая заняла второе место. А также Ольга Григорьева, которая взяла «бронзу» в конкурсе вокала. Победителям и призерам вручили памятные награды и подарки от спонсоров