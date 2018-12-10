СЕГОДНЯ 18:48 2018-12-10T18:48:07+03:00

В Великих Луках и Бежаницах установлены лица, подозреваемые в угонах. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Псковской области за выходные угнали два автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли эти преступления по горячим следам. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, предполагаемые нарушители закона задержаны.

Так, 7 декабря в Великих Луках от дома по улице Новоселенинской угнали отечественный автомобиль марки «ВАЗ-3110». Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 42-летний безработный великолучанин. А угнанную «Волгу» нашли в пяти минутах езды от места угона, на улице Пархоменко.

Следующий случай произошел 9 декабря в поселке Бежаницы. Там от дома по переулку Березовому угнали корейскую иномарку. Правоохранительные органы подозревают в преступлении безработного 39-летнего местного жителя, который уже имеет судимость.

На данный момент по делу об угоне «Волги» полиция выясняет обстоятельства произошедшего, а в отношении угонщика из Бежаниц возбуждено уголовное дело.