2018-12-10T18:48:07+03:00
Происшествия

В Псковской области за выходные угнали два автомобиля

Инциденты произошли в Великих Луках и Бежаницах
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
В Великих Луках и Бежаницах установлены лица, подозреваемые в угонах.В Великих Луках и Бежаницах установлены лица, подозреваемые в угонах.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Псковской области за выходные угнали два автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли эти преступления по горячим следам. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, предполагаемые нарушители закона задержаны.

Так, 7 декабря в Великих Луках от дома по улице Новоселенинской угнали отечественный автомобиль марки «ВАЗ-3110». Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 42-летний безработный великолучанин. А угнанную «Волгу» нашли в пяти минутах езды от места угона, на улице Пархоменко.

Следующий случай произошел 9 декабря в поселке Бежаницы. Там от дома по переулку Березовому угнали корейскую иномарку. Правоохранительные органы подозревают в преступлении безработного 39-летнего местного жителя, который уже имеет судимость.

На данный момент по делу об угоне «Волги» полиция выясняет обстоятельства произошедшего, а в отношении угонщика из Бежаниц возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Великолучанка Ангелина Соколова стала «Голосом Пскова»
В двух районах Псковской области открыли бюсты Героям Советского Союза
Спортсмены из Пскова привезли два золота, серебро и бронзу с международных и российских соревнований
В Печорском районном центре культуры откроется новый кинозал
Во время Ганзейских дней Нового времени псковичей ждут шествия, салюты и ярмарки
В Опочке женщина украла у соседки тысячу долларов и тысячу евро
Псковичка продала свою новорожденную дочку через социальные сети
Стартовал первый этап голосования за номинантов псковской премии «Народное признание - 2018»
Необычная выставка «Театра из чемодана» пройдет в Пскове
В Пскове задержали подозреваемого в краже алкоголя мужчину
За выходные в Псковской области сгорели две иномарки
В Псковской области за выходные сгорели жилой дом и баня
В Себежском детском саду «Солнышко» не соблюдали требования пожарной безопасности
Смотровая площадка Власьевской башни Псковского кремля будет работать по выходным
В Пскове объявлен конкурс на завершение реставрации дома губернатора
В Печорском районе пассажирский автобус «Псков-Печоры» съехал в кювет и перевернулся
В Пскове прошел торжественный митинг в честь Дня Героев Отечества
Во дворе в центре Пскова почти пять месяцев лежит большая куча мусора
Инна Андреянова стала проректором по стратегическому развитию в ПсковГУ
В Пскове 22-ой раз прошел концерт «Юные дарования Псковщины»
На острове Залита регоператор по вывозу мусора установил две контейнерные площадки
Псковские спасатели исследовали толщину льда на реке Великой и Псковской озере
Дипломанты псковского молодежного Рождественского фестиваля выступят в Москве
В псковском «Кванториуме» школьники защитят проекты по шести направлениям
В Себежском районе мужчина залез в чужой дом из-за отрицательного баланса на телефоне
В Пскове прошла ежегодная игра-викторина Клуба веселых и находчивых
В Псковскую область через границу пытались незаконно провезти 30 телят и 20 тонн груш
Псковские пограничники не пустили через границу 865 килограммов мяса