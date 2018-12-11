2018-12-11T09:48:53+03:00
Происшествия

Жительница Новоржевского района предстанет перед судом за торговлю суррогатным алкоголем

Жидкость несет опасность для здоровья и жизни потребителей при ее употреблении
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Прокурор Новоржевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы.Прокурор Новоржевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Новоржевском районе возбуждено уголовное дело против местной жительницы. Женщина подозревают в торговле суррогатным алкоголем. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, дело передано в суд для рассмотрения и вынесения соответствующего решения.

- Злоумышленница проходит по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Хранение и сбыт продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Во время осмотра жилья у предполагаемой нарушительницы закона нашли 50 литров поддельного алкоголя. Суррогатный продукт изъяли и отправили на санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Результаты показали, что суррогат несет угрозу для здоровья и жизни его возможных покупателей.

Женщине грозит два года лишения свободы, если суд признает ее виновной в совершении преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские школьники участвуют во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»
В Пскове квартиранты поживились оставленными в съемном жилье хозяйскими вещами
Псковские полицейские задержали подозреваемого в краже сумки у пенсионерки
Пострадавшую в аварии на остановке в Опочке 12-летнюю школьницу вывели из комы
Архитекторы из Москвы исследуют исторические поселения Псковской области
В Пскове на улице Бастионной неизвестные подожгли машину
В Псковской области за выходные угнали два автомобиля
Великолучанка Ангелина Семенова стала «Голосом Пскова»
В двух районах Псковской области открыли бюсты Героям Советского Союза
Спортсмены из Пскова привезли два золота, серебро и бронзу с международных и российских соревнований
В Печорском районном центре культуры откроется новый кинозал
Во время Ганзейских дней Нового времени псковичей ждут шествия, салюты и ярмарки
В Опочке женщина украла у соседки тысячу долларов и тысячу евро
Псковичка продала свою новорожденную дочку через социальные сети
Стартовал первый этап голосования за номинантов псковской премии «Народное признание - 2018»