Жительница Новоржевского района предстанет перед судом за торговлю суррогатным алкоголем

11 Дек. 09:16 2018-12-11T09:48:53+03:00

Жидкость несет опасность для здоровья и жизни потребителей при ее употреблении

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В Новоржевском районе возбуждено уголовное дело против местной жительницы. Женщина подозревают в торговле суррогатным алкоголем. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, дело передано в суд для рассмотрения и вынесения соответствующего решения.

- Злоумышленница проходит по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Хранение и сбыт продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Во время осмотра жилья у предполагаемой нарушительницы закона нашли 50 литров поддельного алкоголя. Суррогатный продукт изъяли и отправили на санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Результаты показали, что суррогат несет угрозу для здоровья и жизни его возможных покупателей.

Женщине грозит два года лишения свободы, если суд признает ее виновной в совершении преступления.