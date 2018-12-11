2018-12-11T10:03:42+03:00
Происшествия

В Пскове на улице Бастионной неизвестные подожгли машину

Очевидцам происшествия удалось потушить пожар собственными силами
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Пскове 11 декабря хулиганы подожгли автомобиль.В Пскове 11 декабря хулиганы подожгли автомобиль.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове в ночь на 11 декабря на улице Бастионной сгорел автомобиль. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал поджог.

- Огонь повредил бампер машины на площади один квадратный метр. Потушили автомобиль очевидцы своими собственными силами, помощь нашего подразделения не потребовалась, - сообщил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий.

В службы экстренного реагирования в 2.43 поступило сообщение о пожаре. Как выяснилось, неизвестные подожгли иномарку «Hyundai Accent» 2004 года выпуска, которая стояла у дома 19 по улице Бастионной.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Только хозяину автомобиля теперь придется подсчитывать сумму ущерба.

КСТАТИ

За последние дни это не единственный случай поджога автомобиля. Так, в выходные на улице Инженерной пожарные потушили иномарку 1998 года выпуска, где причиной возгорания также стал поджог.

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