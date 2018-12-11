2018-12-11T12:58:15+03:00
Общество

Архитекторы из Москвы исследуют исторические поселения Псковской области

Собранные материалы могут лечь в основу создания Псковского туристического кольца
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Группа работает под руководством члена Союза архитекторов России, лауреата Государственной премии РФ в области архитектуры Дмитрия Пшеничникова.Группа работает под руководством члена Союза архитекторов России, лауреата Государственной премии РФ в области архитектуры Дмитрия Пшеничникова.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Псков приехала делегация молодых архитекторов из Москвы. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, студенты архитектурного института исследуют исторические поселения Псковской области.

Объектами для своих исследований столичные архитекторы выбрали Печоры, Изборск, Пушкинские горы, Порхов, Остров и Великие Луки. А также некоторые объекты областного центра, например, архитектурный ансамбль Снетогорского женского монастыря Рождества Богородицы.

- Исследовательская деятельность продлиться до конца 2018 года, а также в 2019 году, - сообщили в пресс-службе администрации. - Студенты планируют собрать необходимые данные, чтобы разработать предложения по развитию малых исторических городов региона.

Собранные материалы могут лечь в основу проекта Псковского кольца на подобии Золотого кольца России. Это туристский маршрут, который будет проходить по древним городам Псковской области.

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