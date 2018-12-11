2018-12-11T11:35:13+03:00
Происшествия

Пострадавшую в аварии на остановке в Опочке 12-летнюю школьницу вывели из комы

А двух мальчиков перевели на амбулаторное лечение
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Оказание своевременной и качественной медицинской помощи и расследование причин ДТП находятся на личном контроле Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.Оказание своевременной и качественной медицинской помощи и расследование причин ДТП находятся на личном контроле Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.Фото: Александр ГЛУЗ
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Девочку, которая серьезно пострадала в результате наезда внедорожника на автобусную остановку в Опочке, вывели из комы. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, у нее наблюдается положительная динамика в выздоровлении.

- Девочку вывели из комы и отключили аппарат искусственной вентиляции легких, так как она уже дышит самостоятельно. У нее уже есть реакции, она сама глотает, но пока находится без сознания, - сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко.

Двух мальчиков, пострадавших в той же аварии, перевели на амбулаторное лечение. Школьники выписались из детской областной больницы и направляются домой.

СПРАВКА «КП»

В Опочке 26 ноября произошло резонансное ДТП, в результате которого пострадали трое школьников. Дети с травмами различной степени тяжести были доставлены в Псковскую детскую областную больницу. У двух мальчиков 13-ти и 15-ти лет были закрытые черепно-мозговые травмы. А 12-летняя девочка находилась в тяжелом состоянии из-за чего ее положили в реанимацию.

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