Псковские полицейские задержали подозреваемого в краже сумки у пенсионерки
В Пскове сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже сумки у пенсионерки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по этому инциденту возбуждено уголовное дело.
- Благодаря оперативному реагированию сотрудникам второго отдела полиции удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого, - сообщили в надзорном ведомстве. Стражи порядка задержали предполагаемого нарушителя закона по горячим следам. Им оказался 40-летний пскович, который ранее уже имел судимость.
Как стало известно, инцидент произошел у одного из жилых домов по улице Стахановской. Вечером 10 декабря к пенсионерке подбежал злоумышленник и вырвал у нее сумку, после чего скрылся из вида. По словам потерпевшей у нее там лежали документы и кошелек с четырьмя тысячами рублей. Пожилая женщина обратилась за помощью в полицию.
Похищенные вещи у мужчины изъяли. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.