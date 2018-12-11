2018-12-11T12:31:33+03:00
Происшествия

Псковские полицейские задержали подозреваемого в краже сумки у пенсионерки

Полиция раскрыла грабеж по горячим следам
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Оперативники из второго отдела полиции задержали подозреваемого в грабеже.Оперативники из второго отдела полиции задержали подозреваемого в грабеже.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Пскове сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже сумки у пенсионерки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по этому инциденту возбуждено уголовное дело.

- Благодаря оперативному реагированию сотрудникам второго отдела полиции удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого, - сообщили в надзорном ведомстве. Стражи порядка задержали предполагаемого нарушителя закона по горячим следам. Им оказался 40-летний пскович, который ранее уже имел судимость.

Как стало известно, инцидент произошел у одного из жилых домов по улице Стахановской. Вечером 10 декабря к пенсионерке подбежал злоумышленник и вырвал у нее сумку, после чего скрылся из вида. По словам потерпевшей у нее там лежали документы и кошелек с четырьмя тысячами рублей. Пожилая женщина обратилась за помощью в полицию.

Похищенные вещи у мужчины изъяли. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские школьники участвуют во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»
В Пскове квартиранты поживились оставленными в съемном жилье хозяйскими вещами
Пострадавшую в аварии на остановке в Опочке 12-летнюю школьницу вывели из комы
Архитекторы из Москвы исследуют исторические поселения Псковской области
В Пскове на улице Бастионной неизвестные подожгли машину
Жительница Новоржевского района предстанет перед судом за торговлю суррогатным алкоголем
В Псковской области за выходные угнали два автомобиля
Великолучанка Ангелина Семенова стала «Голосом Пскова»
В двух районах Псковской области открыли бюсты Героям Советского Союза
Спортсмены из Пскова привезли два золота, серебро и бронзу с международных и российских соревнований
В Печорском районном центре культуры откроется новый кинозал
Во время Ганзейских дней Нового времени псковичей ждут шествия, салюты и ярмарки
В Опочке женщина украла у соседки тысячу долларов и тысячу евро
Псковичка продала свою новорожденную дочку через социальные сети
Стартовал первый этап голосования за номинантов псковской премии «Народное признание - 2018»