2018-12-11T12:31:33+03:00
Происшествия

Псковские полицейские задержали подозреваемого в краже сумки у пенсионерки

Полиция раскрыла грабеж по горячим следам
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Оперативники из второго отдела полиции задержали подозреваемого в грабеже.Оперативники из второго отдела полиции задержали подозреваемого в грабеже.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже сумки у пенсионерки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по этому инциденту возбуждено уголовное дело.

- Благодаря оперативному реагированию сотрудникам второго отдела полиции удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого, - сообщили в надзорном ведомстве. Стражи порядка задержали предполагаемого нарушителя закона по горячим следам. Им оказался 40-летний пскович, который ранее уже имел судимость.

Как стало известно, инцидент произошел у одного из жилых домов по улице Стахановской. Вечером 10 декабря к пенсионерке подбежал злоумышленник и вырвал у нее сумку, после чего скрылся из вида. По словам потерпевшей у нее там лежали документы и кошелек с четырьмя тысячами рублей. Пожилая женщина обратилась за помощью в полицию.

Похищенные вещи у мужчины изъяли. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

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