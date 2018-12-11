2018-12-11T13:17:53+03:00
Общество

Псковские школьники участвуют во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

Всего на мероприятии больше 500 учащихся со всей России и около 150 педагогов
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Фото из архива Пресс-центра форума «Проектория».Фото из архива Пресс-центра форума «Проектория».
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Группа псковских школьников приехала 11 декабря в Ярославль. Ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии участвуют во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, мероприятие продлится до 14 декабря.

Всего на площадках форума собралось больше 500 учащихся старших классов со всей России и около 150 педагогов.

- Школьники в рамках программы участвуют в мастер-классах, смотрят презентации, а также посещают образовательные шоу, - сообщили в пресс-службе. - А учителя делятся друг с другом опытом в образовании, участвуют в пленарных дискуссиях, круглых столах и слушают лекции.

Кроме того, перед гостями и участниками мероприятия выступят победители Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего».

Форум проводится в шестой раз, он уже стал традиционным для профессиональной образовательной среды. Главная цель мероприятия - помочь талантливым школьникам найти свое призвание и сделать осознанный выбор будущей профессии.

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