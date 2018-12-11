2018-12-11T13:17:53+03:00
Общество

Псковские школьники участвуют во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

Всего на мероприятии больше 500 учащихся со всей России и около 150 педагогов
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Фото из архива Пресс-центра форума «Проектория».Фото из архива Пресс-центра форума «Проектория».
Изменить размер текста:

Группа псковских школьников приехала 11 декабря в Ярославль. Ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии участвуют во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, мероприятие продлится до 14 декабря.

Всего на площадках форума собралось больше 500 учащихся старших классов со всей России и около 150 педагогов.

- Школьники в рамках программы участвуют в мастер-классах, смотрят презентации, а также посещают образовательные шоу, - сообщили в пресс-службе. - А учителя делятся друг с другом опытом в образовании, участвуют в пленарных дискуссиях, круглых столах и слушают лекции.

Кроме того, перед гостями и участниками мероприятия выступят победители Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего».

Форум проводится в шестой раз, он уже стал традиционным для профессиональной образовательной среды. Главная цель мероприятия - помочь талантливым школьникам найти свое призвание и сделать осознанный выбор будущей профессии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студенты ПсковГУ соревнуются в Белгороде на Всероссийском молодежном физкультурном проекте
В Псковской области 12 декабря прозвучит сирена
Восьмерых азиатов задержали при попытке незаконного пересечения госграницы
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору сладких подарков
В Пскове пройдет семинар для молодых предпринимателей
В Пскове квартиранты поживились оставленными в съемном жилье хозяйскими вещами
Псковские полицейские задержали подозреваемого в краже сумки у пенсионерки
Пострадавшую в аварии на остановке в Опочке 12-летнюю школьницу вывели из комы
Архитекторы из Москвы исследуют исторические поселения Псковской области
В Пскове на улице Бастионной неизвестные подожгли машину
Жительница Новоржевского района предстанет перед судом за торговлю суррогатным алкоголем
В Псковской области за выходные угнали два автомобиля
Великолучанка Ангелина Семенова стала «Голосом Пскова»
В двух районах Псковской области открыли бюсты Героям Советского Союза
Спортсмены из Пскова привезли два золота, серебро и бронзу с международных и российских соревнований
В Печорском районном центре культуры откроется новый кинозал
Во время Ганзейских дней Нового времени псковичей ждут шествия, салюты и ярмарки
В Опочке женщина украла у соседки тысячу долларов и тысячу евро
Псковичка продала свою новорожденную дочку через социальные сети
Стартовал первый этап голосования за номинантов псковской премии «Народное признание - 2018»