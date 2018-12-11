СЕГОДНЯ 13:55 2018-12-11T13:55:15+03:00

Студенты и школьники тоже смогут принять в нем участие

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В Пскове пройдет семинар для молодых предпринимателей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» пресс-службе администрации Псковской области, принять участие в обучении смогут старшеклассники и студенты.

Обучение молодежи пройдет под эгидой всероссийского проекта «Ты - предприниматель». Его идейные вдохновители ставят перед собой амбициозные задачи - популяризировать предпринимательскую деятельность и вовлечь в нее как можно больше молодых, талантливых и активных людей. Кроме этого и поддержать тех, кто уже открыл свое предприятие.

Проведет занятие Андрей Дрямкин наставник «Псковского бизнес-инкубатора». Экспертами на заседании станут псковские предприниматели: Виталий Козырев - директор юридической компании «Земля и право», Андрей Петров - учредитель и директор производственной компании «ВодаКом», Сергей Паркеев - учредитель и директор IT-компании «NEXT».

КОНКРЕТНО

Занятие начнется 12 декабря в 14.30 в проектном офисе «Команды 2018», расположенном по адресу: улица Некрасова, дом № 19.