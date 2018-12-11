Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору сладких подарков

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-11T14:17:40+03:00

Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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До главного календарного праздника России осталось три недели. Псковичи начинают готовиться к Новому году и уже закупают подарки для своих детей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Роспотребнадзора, они рекомендуют жителям Псковской области придерживаться нескольких правил, чтобы купить качественный и безопасный сладкий набор.

- При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в ведомстве также отметили, что карамельки и леденцы лучше заменить шоколадными конфетами. Безопасными и даже в некоторой степени полезными сладостями специалисты признают галетное печенье, зефир и пастилу. Эти продукты считаются низкокалорийными и не содержат ни растительных, ни животных жиров.

А если внутри подарка вместе со сладостями лежит еще и игрушка, то она должна быть в специальной упаковке.