2018-12-11T15:18:54+03:00
Происшествия

Восьмерых азиатов задержали при попытке незаконного пересечения госграницы

Пятеро мужчин и три женщины хотели попасть в страны Евросоюза
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Благодаря бдительности пограничников под кузовом транспортного средства был обнаружен вход в полость, где прятались иностранцы.Благодаря бдительности пограничников под кузовом транспортного средства был обнаружен вход в полость, где прятались иностранцы.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
Изменить размер текста:

В деревне Суслово, что в Пыталовском районе, сотрудники пограничной службы задержали восьмерых азиатов. Дело в том, что иностранцы пытались незаконно пересечь государственную границу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, осуществить противозаконный план им помогали три местных жителя.

Задержали группу «путешественников» вместе с их пособниками недалеко от российско-латвийской границы.

- Трое наших соотечественников пошли на изощренные меры, чтобы тайно перевезти группу через пограничный пункт пропуска, - сообщили в надзорном ведомстве. - Они их укрыли в специально изготовленной скрытой полости грузового автомобиля.

Чтобы этот отсек не бросался в глаза, пособники заложили его сверху дровами, которые они якобы везли в один из приграничных населенных пунктов. Однако им не удалось провести пограничников, вход в полость был обнаружен.

По решению суда азиаты должны выплатить административный штраф и покинуть страну. А в отношении местных жителей ведется разбирательство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студенты ПсковГУ соревнуются в Белгороде на Всероссийском молодежном физкультурном проекте
В Псковской области 12 декабря прозвучит сирена
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору сладких подарков
В Пскове пройдет семинар для молодых предпринимателей
Псковские школьники участвуют во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»
В Пскове квартиранты поживились оставленными в съемном жилье хозяйскими вещами
Псковские полицейские задержали подозреваемого в краже сумки у пенсионерки
Пострадавшую в аварии на остановке в Опочке 12-летнюю школьницу вывели из комы
Архитекторы из Москвы исследуют исторические поселения Псковской области
В Пскове на улице Бастионной неизвестные подожгли машину
Жительница Новоржевского района предстанет перед судом за торговлю суррогатным алкоголем
В Псковской области за выходные угнали два автомобиля
Великолучанка Ангелина Семенова стала «Голосом Пскова»
В двух районах Псковской области открыли бюсты Героям Советского Союза
Спортсмены из Пскова привезли два золота, серебро и бронзу с международных и российских соревнований
В Печорском районном центре культуры откроется новый кинозал
Во время Ганзейских дней Нового времени псковичей ждут шествия, салюты и ярмарки
В Опочке женщина украла у соседки тысячу долларов и тысячу евро
Псковичка продала свою новорожденную дочку через социальные сети
Стартовал первый этап голосования за номинантов псковской премии «Народное признание - 2018»