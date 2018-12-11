Восьмерых азиатов задержали при попытке незаконного пересечения госграницы

11 Дек. 15:18 2018-12-11T15:18:54+03:00

Благодаря бдительности пограничников под кузовом транспортного средства был обнаружен вход в полость, где прятались иностранцы. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Пятеро мужчин и три женщины хотели попасть в страны Евросоюза

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В деревне Суслово, что в Пыталовском районе, сотрудники пограничной службы задержали восьмерых азиатов. Дело в том, что иностранцы пытались незаконно пересечь государственную границу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, осуществить противозаконный план им помогали три местных жителя.

Задержали группу «путешественников» вместе с их пособниками недалеко от российско-латвийской границы.

- Трое наших соотечественников пошли на изощренные меры, чтобы тайно перевезти группу через пограничный пункт пропуска, - сообщили в надзорном ведомстве. - Они их укрыли в специально изготовленной скрытой полости грузового автомобиля.

Чтобы этот отсек не бросался в глаза, пособники заложили его сверху дровами, которые они якобы везли в один из приграничных населенных пунктов. Однако им не удалось провести пограничников, вход в полость был обнаружен.

По решению суда азиаты должны выплатить административный штраф и покинуть страну. А в отношении местных жителей ведется разбирательство.