2018-12-11T16:09:42+03:00
Общество

В Псковской области 12 декабря прозвучит сирена

МЧС проверит систему централизованного оповещения
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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О плановых проверках предупреждают заранее через средства массовой информации.О плановых проверках предупреждают заранее через средства массовой информации.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Завтра, 12 декабря, в Псковской области прозвучит сирена в период с двух часов по полудню до половины третьего. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, пройдет проверка системы централизованного оповещения.

Звук сирены жители города смогут услышать в связи с плановой проверкой, которая проводится ежемесячно (первая среда месяца) и в конце каждого года. Помимо звукового сигнала в городе, псковичи смогут прослушать звуковое текстовое сообщение по телевизору и по радио.

- Во время учебной сирены рекомендуем населению сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий, - сообщили в службе экстренного реагирования.

Такие мероприятия проводятся, чтобы проверить готовность системы оповещения к доведению информации до граждан, органов управления и сил гражданской обороны. Чтобы своевременно предупредить население о ведении военных действия или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

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