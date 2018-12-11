2018-12-11T17:05:05+03:00
Общество

Студенты ПсковГУ соревнуются в Белгороде на Всероссийском молодежном физкультурном проекте

На региональном этапе ребята уже показали себя, получив золотой знак отличия
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Псковские спортсмены успешно готовились под руководством тренера Лидии Ильиной и регионального представителя Псковской области Анны Никитиной.Псковские спортсмены успешно готовились под руководством тренера Лидии Ильиной и регионального представителя Псковской области Анны Никитиной.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пятеро студентов из Псковского государственного университета соревнуются с другими универсантами в рамках Всероссийского молодежного физкультурного проекта «От студзачета к знаку отличия ГТО». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Центра спортивной подготовки, заключительный этап проекта проходит в Белгороде с 10 по 14 декабря.

Псковскую область на физкультурном проекте представляет команда спортсменов из опорного ВУЗа региона. В состав команды вошли Илья Миронов, София Егорова, Анастасия Беляева, Ольга Пикалова и Анастасия Коршунова.

- Студенты будут выполнять различные нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Юношам предстоит посоревноваться в подтягивании, а девушкам в отжимании, - сообщили в пресс-службе центра. - А также все ребята будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки, плавании и в других нормативах.

Главная цель Всероссийского молодежного физкультурного проекта - вовлечь и подготовить студентов к выполнению испытаний комплекса ГТО.

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