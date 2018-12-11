2018-12-11T18:39:20+03:00
Общество

В восьми дворах Пскова появилось освещение

А на двух дворовых территориях установили детские площадки
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В 2019 году на реализацию программы «Формирование современной городской среды» выделят около 70 миллионов рублей.В 2019 году на реализацию программы «Формирование современной городской среды» выделят около 70 миллионов рублей.Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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В восьми дворах Пскова появилось освещение. Уличные осветительные столбы стоят во дворе дома 1 по улице Луговой, на переулке Машиниста 5, во дворе дома по улице Гражданской и на улице Народной 41. А также фонари появились по адресу Александра Невского 1, на улице Леона Поземского 61, во дворе дома 2 по улице Волкова и на улице Достовалова 1. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, об этом доложили главе города Ивану Цецерскому на подведении итогов по «Формированию городской среды»

На совещании также сообщили о завершении ремонта дорог почти в 20 дворах областной столицы.

- Также был благоустроен двор между домами №26 по улице Коммунальной и №27 по улице Народной. Территория детского сада «Кораблик», пешеходные дорожки по улице Чудской и Алехина и микрорайон Псковкирпич, - сообщил заместитель начальника УГХ администрации города Антон Ляугминас.

Кроме того, на улице Волкова 2 и на улице Достовалова 1 появились детские площадки. Они же устанавливаются еще в четырех дворах Пскова. А на установку площадок по улицам Невского 1, Леона Поземского 61 и переулка Машиниста 5 в настоящее время объявлен конкурс.

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