Продавшая новорожденную дочку псковичка заключена под домашний арест
В Пскове 21-летняя местная жительница, которая продала свою новорожденную дочь через социальные сети, заключена под домашний арест. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, к покупательнице применили более строгие меры.
- В настоящее время обеим женщинам предъявлено обвинение по части 2 статье 127.1. Уголовного кодекса Российской Федерации (Торговля людьми), - сообщили в надзорном ведомстве. - Фигуранткам избраны меры пресечения в виде домашнего ареста по отношению к матери и заключение под стражу в отношении покупательницы.
Такую меру пресечения к молодой маме избрали на закрытом судебном заседании на время следствия. Расследование по этому делу продолжается.
СПРАВКА «КП»
В ноябре 2018 года сразу после выписки из роддома 21-летняя псковичка продала новорожденную девочку 46-летней жительницы Вологды. Покупателя на свою дочку она нашла еще до родов в одной из социальных сетей.