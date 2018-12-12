2018-12-12T09:01:54+03:00
Происшествия

Продавшая новорожденную дочку псковичка заключена под домашний арест

Такую меру пресечения избрали на закрытом судебном заседании
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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На данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.На данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пскове 21-летняя местная жительница, которая продала свою новорожденную дочь через социальные сети, заключена под домашний арест. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, к покупательнице применили более строгие меры.

- В настоящее время обеим женщинам предъявлено обвинение по части 2 статье 127.1. Уголовного кодекса Российской Федерации (Торговля людьми), - сообщили в надзорном ведомстве. - Фигуранткам избраны меры пресечения в виде домашнего ареста по отношению к матери и заключение под стражу в отношении покупательницы.

Такую меру пресечения к молодой маме избрали на закрытом судебном заседании на время следствия. Расследование по этому делу продолжается.

СПРАВКА «КП»

В ноябре 2018 года сразу после выписки из роддома 21-летняя псковичка продала новорожденную девочку 46-летней жительницы Вологды. Покупателя на свою дочку она нашла еще до родов в одной из социальных сетей.

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