2018-12-12T10:48:57+03:00
Общество

На операцию для пятилетнего Артема Смирнова из Пскова собрали больше семи миллионов рублей

Маленький пскович вместе с родителями отправится в американскую клинику
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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У Артёма Смирнова врождённая патология слуха и зрения, на лечение которой псковичи собрали больше семи миллионов рублей. Фото: Семейный архив.У Артёма Смирнова врождённая патология слуха и зрения, на лечение которой псковичи собрали больше семи миллионов рублей. Фото: Семейный архив.
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На операцию по восстановлению слуха у пятилетнего Артема Смирнова из Пскова собрали 7,5 миллионов рублей. Из них 67 тысяч рублей пожертвовали псковичи на благотворительном Медовом фестивале. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского детского фонда, теперь Артем вместе с родителями отправится в американскую клинику.

- Операцию проведут в конце февраля 2019 года. Если документы не начать делать уже сейчас, то в следующий раз такая возможность появится только в августе, - сообщили псковском отделении детского фонда.

Средства, собранные на Медовом фестивале, организатором которого выступает Медиахолдниг Псковской области, пойдут на оформление всех документов и покупку билетов до США. А благодаря фонду «Вознеси сердце» семье мальчика не только хватит на оплату дорогостоящей операции, но и на проживание в Америке.

Детский фонд не прекращает сбор средств для Артема, ведь после сложной операции мальчику потребуется длительная реабилитация.

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