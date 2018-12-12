Житель Новосокольнического района за драку в колонию

12 Дек. 10:37 2018-12-12T12:32:10+03:00

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В Новосокольническом районе суд признал виновным 23-летнего местного жителя. Дело в том, что молодой человек избил человека, в результате чего последнему потребовалась медицинская помощь. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина проведет 1 год и 10 месяцев в колонии общего режима.

- Мужчина проходил по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как стало известно, вечером 18 июля 2018 года 23-летний молодой человек из личной неприязни избил своего недруга. Он не меньше десяти раз ударил потерпевшего руками и ногами. Удары в основном приходились в область головы и груди, в результате чего потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытые переломы ребер с повреждением легкого.

Судмедэксперты заключили у потерпевшего травмы тяжелой степени тяжести.