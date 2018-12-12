2018-12-12T11:43:29+03:00
Происшествия

Сбившему троих детей на остановке в Опочке водителю предъявлено обвинение

Мужчина может на четыре года лишиться свободы
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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Водителю, который в результате наезда на автобусную остановку сбил троих школьников, предъявлено обвинение. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Опочецкого района, максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как выяснилось, мужчина в течение ночи распивал спиртные напитки со своей сожительницей. Под утро он сел за руль своего внедорожника и не справился с управлением. В результате чего выехал на встречную полосу и сбил троих школьников, которые ждали автобус. После аварии водитель пытался скрыться с места ДТП, однако был задержан. Освидетельствование показало, что в крови у мужчины было 0.91 промилле алкоголя.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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