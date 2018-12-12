В Порхове в новогодние праздники пройдет фестиваль русских каш

12 Дек. 12:21 2018-12-12T12:21:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Порхове 4 января на берегу реки Шелонь пройдет праздничный фестиваль русских каш. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на площадках кулинарного мероприятия будет представлена веселая развлекательная программа.

- На фестиваль приглашены кулинары со всего региона, которые будут готовить каши по бабушкиным рецептам, - сообщили в пресс-службе администрации области. - Лучший рецепт каши определит конкурсное жюри, а второго победителя выберут зрители, путем народного голосования.

На фестивале русских каш скучать не придется. Зрители смогут не только посетить мастер-классы и просмотреть презентации, но и продегустировать каши, приготовленные по различным рецептам. Также на празднике пройдет театрализованное представление «Ай да каша» и чаепитие, где можно будет попробовать травяные чаи. Кроме того, гости будут водить хороводы, участвовать в конкурсах и играх и все это под сопровождение фольклорного ансамбля «Забава».

Главная миссия фестиваля - возродить национальные традиции русской кухни. Мероприятие пройдет под девизом «Вернем каши на столы наши».