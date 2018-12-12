2018-12-12T12:21:16+03:00
Общество

В Порхове в новогодние праздники пройдет фестиваль русских каш

Мероприятие нацелено на возрождение национальных традиций русской кухни
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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На дегустационной и торгово-выставочной площадках также развернется концертно-интерактивная программа.На дегустационной и торгово-выставочной площадках также развернется концертно-интерактивная программа.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Порхове 4 января на берегу реки Шелонь пройдет праздничный фестиваль русских каш. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на площадках кулинарного мероприятия будет представлена веселая развлекательная программа.

- На фестиваль приглашены кулинары со всего региона, которые будут готовить каши по бабушкиным рецептам, - сообщили в пресс-службе администрации области. - Лучший рецепт каши определит конкурсное жюри, а второго победителя выберут зрители, путем народного голосования.

На фестивале русских каш скучать не придется. Зрители смогут не только посетить мастер-классы и просмотреть презентации, но и продегустировать каши, приготовленные по различным рецептам. Также на празднике пройдет театрализованное представление «Ай да каша» и чаепитие, где можно будет попробовать травяные чаи. Кроме того, гости будут водить хороводы, участвовать в конкурсах и играх и все это под сопровождение фольклорного ансамбля «Забава».

Главная миссия фестиваля - возродить национальные традиции русской кухни. Мероприятие пройдет под девизом «Вернем каши на столы наши».

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