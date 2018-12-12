В Невельском районе пограничники задержали две партии нелегального сыра и имбиря

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-12T13:04:24+03:00

Оба автомобиля вместе с грузом и водителями задержаны для проведения экспертиз. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Невельском районе пограничники задержали две партии нелегальных товаров, которые пытались незаконно перевезти через госграницу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, задержаны были 3 тонны сыра и 22 тонны имбиря.

Оба инцидента произошли в районе деревни Лобок. Товары везли из Белоруссии на территорию России, где планировали их реализовать. По предварительным данным общая стоимость товаров составила 4 миллиона 200 тысяч рублей.

- Сначала для осмотра остановили грузовую машину, в которой обнаружили белорусский сыр. Кисломолочную продукцию перевозили в ненадлежащих условиях, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, водитель не смог представить сопроводительные документы на товар.

Чуть позже пограничники осмотрели еще один автомобиль, в котором везли крупную партию имбиря. Данный груз входит в категорию высокого фитосанитарного риска.

Обе партии передали в компетентное ведомство для проведения экспертизы. На основании результатов анализов будут приниматься дальнейшие действия.