2018-12-12T13:04:24+03:00
Общество

В Невельском районе пограничники задержали две партии нелегального сыра и имбиря

Общая стоимость задержанных товаров составила 4 миллиона 200 тысяч рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Оба автомобиля вместе с грузом и водителями задержаны для проведения экспертиз.Оба автомобиля вместе с грузом и водителями задержаны для проведения экспертиз.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Невельском районе пограничники задержали две партии нелегальных товаров, которые пытались незаконно перевезти через госграницу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, задержаны были 3 тонны сыра и 22 тонны имбиря.

Оба инцидента произошли в районе деревни Лобок. Товары везли из Белоруссии на территорию России, где планировали их реализовать. По предварительным данным общая стоимость товаров составила 4 миллиона 200 тысяч рублей.

- Сначала для осмотра остановили грузовую машину, в которой обнаружили белорусский сыр. Кисломолочную продукцию перевозили в ненадлежащих условиях, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, водитель не смог представить сопроводительные документы на товар.

Чуть позже пограничники осмотрели еще один автомобиль, в котором везли крупную партию имбиря. Данный груз входит в категорию высокого фитосанитарного риска.

Обе партии передали в компетентное ведомство для проведения экспертизы. На основании результатов анализов будут приниматься дальнейшие действия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки