Жителя Печор арестовали на пять суток за невыплату административного штрафа

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-12T13:39:32+03:00

Наказание в виде семи тысяч рублей мужчина получил за избиение своей сожительницы

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В Печорах арестовали местного жителя на пять суток. Дело в том, что мужчина не оплатил в срок административный штраф, который он получил за другое правонарушение. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УФССП по Псковской области, штраф в размере семи тысяч рублей нарушитель получил за избиение своей сожительницы.

- Мужчина знал, что от него требуется в установленный срок оплатить штраф. Однако он не торопился этого делать, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, должник не обращался в судебные инстанции за отсрочкой.

Из чего можно предположить, что мужчина проигнорировал обязанность исполнить свое наказание. Поэтому судебный пристав-исполнитель составил протокол в отношении должника и отправил его в суд на рассмотрение.

В ведомстве также отметили, что за неисполнение административного наказания в установленный срок нарушители могут получить штраф в двойном размере, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.