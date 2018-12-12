В Дновском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки
В Дновском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление раскрыли по горячим следам.
- Тело 79-летней пострадавший с телесными повреждениями нашли в сарае у дома по улице К. Либкнехта, - сообщили в надзорном ведомстве. - Личность предполагаемого преступника быстро установили в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий.
По версии следствия, 10 декабря подозреваемый пробрался на участок к пожилой женщине с целью кражи. К несчастью, пенсионерка заметила злоумышленника. После чего мужчина ударил бабушку топором и скрылся с награбленными вещами. Однако далеко уйти ему не удалось, полицейские задержали предполагаемого нарушителя закона в городе Дно.
Задержанным оказался 51-летний безработный мужчина, который не так давно вышел из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство.
На данный момент ведется расследование по сбору и закреплению доказательной базы.