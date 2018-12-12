2018-12-12T14:13:43+03:00
Происшествия

В Дновском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки

Предположительно пожилая женщина скончалась от удара топором
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Сотрудники отделения полиции по Дновскому району задержали подозреваемого в убийстве пожилой местной жительницы.Сотрудники отделения полиции по Дновскому району задержали подозреваемого в убийстве пожилой местной жительницы.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Дновском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление раскрыли по горячим следам.

- Тело 79-летней пострадавший с телесными повреждениями нашли в сарае у дома по улице К. Либкнехта, - сообщили в надзорном ведомстве. - Личность предполагаемого преступника быстро установили в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, 10 декабря подозреваемый пробрался на участок к пожилой женщине с целью кражи. К несчастью, пенсионерка заметила злоумышленника. После чего мужчина ударил бабушку топором и скрылся с награбленными вещами. Однако далеко уйти ему не удалось, полицейские задержали предполагаемого нарушителя закона в городе Дно.

Задержанным оказался 51-летний безработный мужчина, который не так давно вышел из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство.

На данный момент ведется расследование по сбору и закреплению доказательной базы.

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