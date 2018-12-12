2018-12-12T14:13:43+03:00
Происшествия

В Дновском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки

Предположительно пожилая женщина скончалась от удара топором
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Сотрудники отделения полиции по Дновскому району задержали подозреваемого в убийстве пожилой местной жительницы.Сотрудники отделения полиции по Дновскому району задержали подозреваемого в убийстве пожилой местной жительницы.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Дновском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление раскрыли по горячим следам.

- Тело 79-летней пострадавший с телесными повреждениями нашли в сарае у дома по улице К. Либкнехта, - сообщили в надзорном ведомстве. - Личность предполагаемого преступника быстро установили в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, 10 декабря подозреваемый пробрался на участок к пожилой женщине с целью кражи. К несчастью, пенсионерка заметила злоумышленника. После чего мужчина ударил бабушку топором и скрылся с награбленными вещами. Однако далеко уйти ему не удалось, полицейские задержали предполагаемого нарушителя закона в городе Дно.

Задержанным оказался 51-летний безработный мужчина, который не так давно вышел из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство.

На данный момент ведется расследование по сбору и закреплению доказательной базы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки