2018-12-12T14:52:38+03:00
Общество

Псковичей приглашают присоединиться 1 января к новогоднему забегу

В спортивном мероприятии уже планируют поучаствовать около 230 псковичей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Фото: из открытой группы «Новогодний Забег «На Спорте после Шампусика!» в социальной сети «ВКонтакте»Фото: из открытой группы «Новогодний Забег «На Спорте после Шампусика!» в социальной сети «ВКонтакте»
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Псковичей приглашают присоединиться к новогоднему забегу «На спорте после шампусика», который пройдет 1 января на территории Финского парка. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО СПОРТ», участникам предстоит преодолеть дистанцию в четыре километра.

Начало спортивного мероприятия состоится во вторник, 1 января, в 11 часов. Старт дается от центра отдыха «Снегопад». К забегу уже планируют присоединиться около 230 человек. А организаторы проекта предполагают, что участников будет еще больше. Мероприятие не ограничится одним лишь забегом. Участников ждет развлекательная программа с конкурсами, розыгрышами призов и бесплатными пирожками с чаем.

- Мы ждем всех и каждого, чтобы всем вместе показать, какой спортивный у нас город, - сообщили организаторы забега. - Мы уверены, что нас будет много, кто на спорте после шампусика.

Новогодний забег стал традиционным спортивным мероприятием для псковичей. С каждым годом к спортивному движению присоединяется все больше и больше жителей областной столицы.

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