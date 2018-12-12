2018-12-12T15:04:29+03:00
Происшествия

Бортом санавиации пострадавших в ДТП в Псковской области туристов отправят в Санкт-Петербург

Из 17 пассажиров перевернувшегося на дороге автобуса 10 оказались в больнице
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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После экстренного торможения на скользкой дороге, микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.После экстренного торможения на скользкой дороге, микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате дорожной аварии в Псковской области. Все они – студенты и преподаватели, ехавшие в Пушкинские Горы. Всего в автобусе в момент ДТП находились 17 человек. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации, пострадавшие были направлены в две больницы – в Пушкиногорскую и в травмоцентр в Острове. Но уже через пару часов после оказания экстренной медпомощи все пациенты были перевезены в Псковскую областную клиническую больницу.

- Здесь они прошли дополнительные обследования и получают лечебную терапию, - отметили в ведомстве.

И.о. председателя госкомитета Марина Гаращенко сообщила, что пострадавшие в ДТП жители Санкт-Петербурга будут вертолетом доставлены в северную столицу.

КОНКРЕТНО

ДТП произошло около 21 часа 11 декабря на автодороге Пушкинские Горы – Велье. На скользкой дороге при торможении водитель не справился с управлением и автобус съехал в канаву, где опрокинулся. Обошлось без жертв.

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