2018-12-12T15:04:29+03:00
Происшествия

Бортом санавиации пострадавших в ДТП в Псковской области туристов отправят в Санкт-Петербург

Из 17 пассажиров перевернувшегося на дороге автобуса 10 оказались в больнице
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Комментарии: comments1
После экстренного торможения на скользкой дороге, микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.После экстренного торможения на скользкой дороге, микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Изменить размер текста:

Десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате дорожной аварии в Псковской области. Все они – студенты и преподаватели, ехавшие в Пушкинские Горы. Всего в автобусе в момент ДТП находились 17 человек. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации, пострадавшие были направлены в две больницы – в Пушкиногорскую и в травмоцентр в Острове. Но уже через пару часов после оказания экстренной медпомощи все пациенты были перевезены в Псковскую областную клиническую больницу.

- Здесь они прошли дополнительные обследования и получают лечебную терапию, - отметили в ведомстве.

И.о. председателя госкомитета Марина Гаращенко сообщила, что пострадавшие в ДТП жители Санкт-Петербурга будут вертолетом доставлены в северную столицу.

КОНКРЕТНО

ДТП произошло около 21 часа 11 декабря на автодороге Пушкинские Горы – Велье. На скользкой дороге при торможении водитель не справился с управлением и автобус съехал в канаву, где опрокинулся. Обошлось без жертв.

Еще больше материалов по теме: «Громкие ДТП в Псковской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки