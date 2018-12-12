2018-12-12T16:00:32+03:00
Происшествия

В Печорском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

Мужчина избил пенсионерку поленом
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Печорском районе задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения.В Печорском районе задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Печорском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Мужчина проник в дом к пожилой женщине с целью ограбления. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, чтобы добиться у пенсионерки денег он избил ее, пустив в ход полено.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого преступника задержали в кратчайшие сроки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - сообщили в надзорном ведомстве. - Часть похищенных денег удалось изъять.

Как выяснилось, происшествие произошло 10 декабря в деревне Бобково. Ранее судимый 49-летний безработный житель Порховского района разбил окно дома и проник в жилище 80-летней местной жительнице. Злоумышленник избил пенсионерку поленом, требуя от нее денег. В результате чего он украл 50 тысяч рублей и сбежал, а потерпевшей потребовалась медицинская помощь. Женщину госпитализировали.

Расследование дела продолжается. На данный момент ведутся работы по сбору и закреплению доказательной базы.

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