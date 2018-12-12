В Пскове 14 декабря впервые прозвучит концерт «Звук создан Богом». Моцарт. Реквием»

12 Дек. 16:06 2018-12-12T16:09:36+03:00

В программу концерта вошли сочинения, ставшие последними крупными творениями композиторов двух эпох Эдуарда Элгара и Вольфганга Амадея Моцарта Фото: Александр СИДОРЕНКО

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В Пскове 14 декабря в БКЗ филармонии впервые прозвучит концерт «Звук создан Богом. Моцарт. Реквием». В программу концерта вошли сочинения, ставшие последними крупными творениями композиторов двух эпох Эдуарда Элгара и Вольфганга Амадея Моцарта. Как передает корреспондент «Комсомольской правде - Псков» об этом сообщил главный дирижер симфонического оркестра филармонии Николай Хондзинский.

- К нам приедете хор Санкт-Петербургского университета под художественным руководством Эдуарда Кротмана - сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. - С ним псковский симфонический оркестр исполнит Реквием Моцарта.

Также на сцене выступит концертмейстер и солист Мариинского тетра Олег Сендецкий, солистка театра Наталья Евстафьева и участники программы Аткинс.

- Наших зрителей ждет воистину уникальный концерт. Это мероприятие станет пиком, кульминацией 2018 года. И заложит важную основу на следующий год, - подытожила Елизавета Барышникова.