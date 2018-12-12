В Пскове восстановили часть поврежденного в ДТП ограждения Троицкого моста

СЕГОДНЯ 16:58 2018-12-12T16:58:47+03:00

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В Пскове восстановили часть Троицкого моста, которая была повреждена в результате дорожно-транспортного происшествия, когда машина вылетела с моста в реку. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, на данный момент установили временные перила.

- Металлическое ограждение мы планируем заменить в следующем году на кованое, которое не будет отличаться от ранее установленных фрагментов, - сообщил депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров.

Как уточнил госслужащий, традиционный вид Троицкого моста будет восстановлен к Ганзейским дням Нового времени. Помимо этого участка моста, также отремонтируют и другие повреждения на нем.

СПРАВКА «КП»

ДТП произошло утром четвертого декабря. Машина пробила чугунное ограждение и вылетела с моста. Как выяснилось позже, 21-летняя девушка, которая не справилась с управлением, была в состоянии опьянения. Кроме того, у нее было водительских прав.