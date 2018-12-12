В Псковской области 13 декабря ожидаются заморозки и гололедица на дорогах

12 Дек. 17:59 2018-12-12T17:59:10+03:00

По статистике МЧС, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Псковской области до конца недели прогнозируются минусовые температуры. По данным, полученным от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 13 декабря, на территории региона ожидается облачная погода.

- Местами будет идти небольшой снег. Ветер северных направлений умеренный. Температура ночью будет варьироваться от -3 до -5, а днем от -1 до -3, - сообщили в пресс-службе ЦГМС.

Наступление заморозков предвещают появление гололедицы на дорогах. Автовладельцам нужно учитывать эту информацию и быть осмотрительнее. Особенно в пределах пешеходных переходов. В МЧС советуют снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов. И тогда проблем на скользкой дороге не будет.

Пешеходам также следует помнить, что в гололедицу тормозной путь у машин увеличивается почти вдвое. Поэтому дорогу нужно переходить только по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что все машины пропускают пешехода.