2018-12-12T20:18:52+03:00
Происшествия

Пострадавших в ДТП в Псковской области студентов вертолетом доставили в Санкт-Петербург

Транспортировку осуществляли совместно специалисты регионального управления МЧС России и ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Пострадавших в ДТП 11 декабря туристов вертолетом МИ-8 отправили в Санкт-Петербург.Пострадавших в ДТП 11 декабря туристов вертолетом МИ-8 отправили в Санкт-Петербург.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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12 декабря вертолетом МИ-8 в северную столицу доставили семь получивших травмы пассажиров автобуса, который вез туристов в Пушкинские Горы и накануне вечером попал в аварию в Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, из Псковской областной больницы машинами скорой помощи студентов и преподавателей, туристическая поездка которых сорвалась из-за автомобильной аварии, доставили к борту воздушного судна.

Машинами скорой помощи 7 пострадавших в аварии человек доставили к вертолету МЧС. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Машинами скорой помощи 7 пострадавших в аварии человек доставили к вертолету МЧС.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Пострадавших отправили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России и ряд других медучреждений Санкт-Петербурга.

Во время полета пассажиров сопровождали медики МЧС.

КОНКРЕТНО

Авария произошла около 21 часа 11 декабря недалеко от Пушкинских Гор. «Мерседес Спринтер» слетел со скользкой дороги в кювет и перевернулся. Из 17 пассажиров пострадали 10 человек.

Пострадавшим в аварии студентам и преподавателям оказали экстренную медпомощь врачи Псковской области, лечение будет продолжено в Санкт-Петербурге. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Пострадавшим в аварии студентам и преподавателям оказали экстренную медпомощь врачи Псковской области, лечение будет продолжено в Санкт-Петербурге.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

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