В Себежском районе россиянина не выпустили заграницу из-за нарушений ПДД
В МАПП «Бурачки», что в Себежском районе, пограничники задержали гражданина России. При проверке его документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, разыскивается он за то, что нарушил правила дорожного движения, уже имея на тот момент административное наказание.
- Задержанный проходит по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Максимальная санкция этой статьи предусматривает изоляцию от общества сроком до двух лет в местах лишения свободы.
Как выяснилось, 34-летний россиянин планировал поездку на территорию сопредельного государства. Однако мужчине не удалось пройти пограничный контроль.
Для дальнейшего разбирательства предполагаемого нарушителя передали сотрудникам полиции. Мужчину привлекут к ответственности за содеянное.