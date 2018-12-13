2018-12-13T10:10:33+03:00
Происшествия

В Куньинском районе мужчина отправится в исправительную колонию за кражу фотоаппарата

Злоумышленник четыре месяца скрывался от суда, за что его объявили в федеральный розыск
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев.С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Куньинском районе местный житель предстал перед судом за кражу фотоаппарата у своего знакомого. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, по решению мирового судьи мужчина на восемь месяцев отправится в исправительную колонию.

- Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Он похитил у знакомого цифровой аппарат с флеш-картой. Сумма ущерба для потерпевшего составила больше 2 600 рублей.

Как выяснилось, во время совершения кражи, житель деревни Петелино, что в Куньинском районе, находился на испытательном сроке условного осуждения. Такое наказание он получил за ранее совершенное тяжкое преступление. Это обстоятельство не сыграло ему на руку.

Но еще больше дело усугубилось после того, как мужчину объявили в федеральный розыск за то, что он более четырех месяцев скрывался от суда.

Теперь ближайшие восемь месяцев местный житель проведет в местах лишения свободы.

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