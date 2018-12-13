2018-12-13T11:05:58+03:00
Общество

«Зафекаленный Псков»: житель города требует от властей не закрывать глаза на собаководов

По его словам областная столица утопает в фекалиях домашних питомцев и с этим надо что-то делать
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Сергей Левен: «На данный момент похоже на наплевательское отношение не только к чистоте города, но и к нашим детям».Сергей Левен: «На данный момент похоже на наплевательское отношение не только к чистоте города, но и к нашим детям».Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Пскова Сергей Левен обратился к власти с призывом повлиять на ситуацию с выгулом домашних животных. По мнению псковича на улицах областной столицы стало грязно из-за «везде испражняющих себя собак». Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», с такой просьбой мужчина обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на его официальном сайте.

- Я и моя семья вовсе не ненавистники собак, но в последнее время нам стало отвратительно выходить на прогулку по городу. Везде испражняющие себя собаки и кучи их фекалий, - негодует Сергей Левен.

Мужчина говорит о том, что в Пскове не достаточно урн для собачьих отходов. И зачастую они переполнены обычным бытовым мусором.

- Меня радует, что сограждане научились хотя бы выкидывать мусор в урну. Теперь научить бы их еще убирать «грязь» за своими собачками. И организовать строгий контроль над этим. Ведь помимо этих «деток» есть и обычные, гуляющие по лужайкам и не приносящие такого ущерба, - отметил пскович. - Очень неприятно, что под снежным кровом у нас таится «минное поле».

Сергей Левен просит продумать некий закон, который позволял бы наказывать собаководов. А ведь еще в июле этого года такой закон был принят в регионе. Депутаты Псковского областного собрания ввели штрафы для тех, кто не убирает за своими питомцами (подробности). Но как показывает практика, он не работает.

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