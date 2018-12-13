В Пскове задержали укравшего продукты питания мужчину

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-13T11:28:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого нарушителя закона. Мужчина подозревается в краже продуктов питания из магазина на Рижском проспекте. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, для дальнейших разбирательств злоумышленника передали в правоохранительные органы.

В среду, 12 декабря, около 16 часов, во время патрулирования города на пульт экипажа группы задержания поступило сообщение от одного из охраняемых объектов. Там сработала кнопка тревожной сигнализации.

– Получив сообщение, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на вызов и задержали подозреваемого в краже, – сообщили в надзорном ведомстве.

Задержанным оказался 52-летний мужчина. Как выяснилось, он пытался украсть из торгового зала некоторые продукты питания. Однако сотрудники магазина вовремя заметили подозреваемого и сообщили в охранную организацию.