2018-12-13T11:28:13+03:00
Происшествия

В Пскове задержали укравшего продукты питания мужчину

Злоумышленника передали в руки полиции
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазинаСотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазинаФото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого нарушителя закона. Мужчина подозревается в краже продуктов питания из магазина на Рижском проспекте. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, для дальнейших разбирательств злоумышленника передали в правоохранительные органы.

В среду, 12 декабря, около 16 часов, во время патрулирования города на пульт экипажа группы задержания поступило сообщение от одного из охраняемых объектов. Там сработала кнопка тревожной сигнализации.

– Получив сообщение, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на вызов и задержали подозреваемого в краже, – сообщили в надзорном ведомстве.

Задержанным оказался 52-летний мужчина. Как выяснилось, он пытался украсть из торгового зала некоторые продукты питания. Однако сотрудники магазина вовремя заметили подозреваемого и сообщили в охранную организацию.

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