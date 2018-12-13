2018-12-13T12:11:45+03:00
Происшествия

За два дня в Псковской области зарегистрировано три случая мошенничества

Суммарный ущерб трех потерпевших составляет 90 тысяч рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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По данным инцидентам полиция проводит расследование.По данным инцидентам полиция проводит расследование.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Пскове и в Великих Луках за 11 и 12 декабря в полицию трижды обратились жители районных центров, которые пострадали от мошенников. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, суммарный ущерб трех потерпевших составил 90 тысяч рублей.

В первом случае псковичке позвонил якобы ее сын, который проживает в Москве. Он сообщил, что попал в серьезное ДТП. После чего трубку взял неизвестный и представился сотрудником органов. Мужчина сказал, что для решения проблем ее сына срочно требуются деньги. Доверчивая женщина перечислила 40 тысяч рублей на счет мошенников. А ее сын, как позже выяснилось, ни в какое ДТП не попадал.

Два других инцидента произошли в Великих Луках. Женщина выставила в интернете объявление о продаже холодильника. Когда потерпевшей позвонил псевдо покупатель, он попросил данные ее банковской карты, куда он якобы переведет деньги. Однако средства не поступили. Напротив, с ее счета списали 14 тысяч рублей.

Еще одна великолучанка доверилась «заманчивому» предложению от липового финансового предприятия. И перечислила на их счет 76 тысяч рублей. Как оказалось, фирмы такой не существует, это были мошенники.

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