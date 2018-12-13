Два псковича заплатят двадцать тысяч рублей штрафа за кражу алкоголя из магазина

13 Дек. 12:48 2018-12-13T12:48:02+03:00

Два псковича ответили перед законом за совершение кражи по предварительному сговору. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчины сообща украли семь бутылок коньяка, шесть бутылок виски, шесть бутылок вина и два ликера

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В Пскове два местных жителя предстали перед судом за кражу алкогольной продукции из магазина. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры города, подсудимых признали виновными в краже и назначили им наказание в виде двадцати тысяч рублей судебного штрафа.

- Мужчины проходили по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Кроме того, суд принял во внимание, что фигуранты ранее не привлекались, а также полностью признали свою вину.

Инцидент произошел 30 сентября в супермаркете по улице Вокзальной. Как выяснилось, 29-летний и 49-летний псковичи по предварительному сговору украли из магазина семь бутылок коньяка, шесть бутылок виски, шесть бутылок вина и два ликера.

Алкоголь мужчины выносили постепенно с восьми утра и до девяти вечера. Всего им потребовалось семь подходов, чтобы осуществить свой преступный план.

Сумма ущерба для магазина составила почти 10 600 рублей.