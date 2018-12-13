2018-12-13T13:34:17+03:00
Общество

В Идрице пройдет фестиваль ремесленной культуры «Тканные истории»

Главная цель фестиваля - оживлять традиции народного творчества и ремесел
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Органичным музыкальным обрамлением фестиваля станет игра на гуслях от солистки-инструменталистки ансамбля русской музыки «Псков» Ирины Ивановой. Фото: с сайта «Псковского областного центра народного творчества».Органичным музыкальным обрамлением фестиваля станет игра на гуслях от солистки-инструменталистки ансамбля русской музыки «Псков» Ирины Ивановой. Фото: с сайта «Псковского областного центра народного творчества».
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В поселке Идрица 15 декабря пройдет областной фестиваль ремесленной культуры «Тканные истории». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие начнется в час дня в Идрицком доме культуры.

- На фестивале соберутся мастерицы по ткачеству со всего Псковского региона и гости из Белоруссии, - сообщили в пресс-службе администрации. - Наш регион будут представлять Нина Петрова из Печерского района, Елена Михайлова из областной столицы и другие профессиональные ткачихи.

Зрители на площадках фестиваля увидят фильм «Псковское ткачество», ознакомятся с модной коллекцией одежды из ручного текстиля, посетят мастер-классы от профессионалов. А также на мероприятии будет представлена объемная выставка этнографического и авторского стиля, где посетители смогут увидеть старинные образцы ткачества. И все это под сопровождение игры на гуслях.

Главная цель фестиваля - оживлять традиции народного творчества и ремесел и передавать опыт мастеров из поколения в поколение.

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