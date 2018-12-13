2018-12-13T15:12:49+03:00
Общество

В экономику Псковского региона привлечено 10 миллионов евро

На эти средства реализуются шесть крупномасштабных приграничных проектов
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Реализация запланированных мероприятий начнется в первом полугодии 2019 года.Реализация запланированных мероприятий начнется в первом полугодии 2019 года.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В экономику Псковского региона привлечено 10 миллионов евро в рамках приграничного сотрудничества с Эстонией и Латвией. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на эти средства планируют реализовать шесть крупномасштабных проектов.

- Так, четыре из них направлены на развитие инфраструктуры на приграничной территории, на повышение качества воды, на сохранность объектов культурного наследия и на улучшение экологии, - сообщили в пресс-службе администрации. - Все это реализуется в рамках сотрудничества «Россия - Латвия».

Кроме того, один из проектов предусматривает ремонт 10 километров региональных дорог в приграничных волостях Печорского района. А также создание новой ярмарочной площадки в Печорах. А в областной столице планируют создать два веломаршрута.

В ведомстве также отметили, что в рамках трехсторонних договоренностей повысится узнаваемость нашего региона за рубежом. В том числе за счет развития транспортного сообщения на территории Псковского-Чудского озера.

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