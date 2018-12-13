2018-12-13T16:07:55+03:00
Общество

Студенты Псковского колледжа искусств участвовали в создании спектакля областного театра кукол

Молодежь осваивала азы декораторского искусства и театрального художества
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Некоторые студенты всерьез задумались об освоении этой профессии после окончания колледжа.Некоторые студенты всерьез задумались об освоении этой профессии после окончания колледжа.Фото: Государственный комитет Псковской области по культуре
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Студенты Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова участвовали в создании спектакля «Карнавал животных», который пройдет в областном кукольном театре. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по культуре, некоторые ребята даже всерьез стали задумываться, чтобы связать свою жизнь в дальнейшем с этой специальностью.

- Молодежь вместе со специалистами оформляли задник сцены для спектакля, - сообщили в пресс-службе комитета. - Они осваивали азы декораторского искусства и перенимали знания опытных мастеров.

Благодаря таким занятиям студенты закрепили теоретическую основу на практике. Как отметили в ведомстве, ребята полностью отдавали себя этой работе. Было видно, что они серьезно увлечены тем, чем занимались.

По словам учащихся, даже эта двунедельная деятельность с профессионалами значительно обогатила их творческие навыки и знания. А также у ребят сформировалось детальное предствление о специальности, на которую они учатся.

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