По факту произошедшего в Псковской области ДТП с пострадавшими студентами возбуждено уголовное дело

13 Дек. 17:07 2018-12-13T17:07:06+03:00

После экстренного торможения на скользкой дороге, микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

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По факту произошедшего в Псковской области ДТП, в результате которого пострадали 10 студентов, возбуждено уголовное дело. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Пушкиногорского района, ход расследования взяла под контроль районная прокуратура.

- Возбуждено дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным, полученным от ведомства, авария произошла по вине водителя микроавтобуса, который не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате чего из 17 пассажиров 10 пострадали, двое из которых получили травмы тяжелой степени тяжести.

Пострадавшим была оказана экстренная помощь, после чего их доставили в Псковскую областную больницу. А вчера, 12 декабря, 7 пациентов транспортировали вертолетом МИ-8 в больницу Санкт-Петербурга.

СПРАВКА «КП»

Оставшиеся пассажиры, которым чудом удалось избежать травм, проживали на турбазе в Пушкинских горах. Там, по решению властей, им был организован ночлег и питание.