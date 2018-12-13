2018-12-13T17:51:40+03:00
Происшествия

За убийство знакомого псковичу грозит 15 лет провести в местах лишения свободы

Мужчина нанес не меньше 10 ударов по голове пострадавшего кирпичом
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Убийство наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.Убийство наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове местный житель предстанет перед судом за убийство знакомого. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры города, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Умышленное причинение смерти другому человеку.

По версии следствия, 44-летний пскович убил своего знакомого кирпичом. Как стало известно, во время посиделки с распитием спиртных напитков, между подозреваемым и пострадавшим завязался конфликт. В результате чего, предполагаемый преступник оттащил своего знакомого за куртку к подвалу дома 42 по улице Советской. Затем повалил его на пол и не меньше десяти раз ударил пострадавшего кирпичом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

За совершенное преступление псковичу грозит 15 лет провести в местах лишения свободы.

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