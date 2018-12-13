За убийство знакомого псковичу грозит 15 лет провести в местах лишения свободы
В Пскове местный житель предстанет перед судом за убийство знакомого. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры города, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Умышленное причинение смерти другому человеку.
По версии следствия, 44-летний пскович убил своего знакомого кирпичом. Как стало известно, во время посиделки с распитием спиртных напитков, между подозреваемым и пострадавшим завязался конфликт. В результате чего, предполагаемый преступник оттащил своего знакомого за куртку к подвалу дома 42 по улице Советской. Затем повалил его на пол и не меньше десяти раз ударил пострадавшего кирпичом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
За совершенное преступление псковичу грозит 15 лет провести в местах лишения свободы.