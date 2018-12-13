2018-12-13T18:04:16+03:00
Звезды

Год театра открыли в Псковской области

Региональные власти обещают в 2019 году всяческую поддержку учреждениям культуры
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Учреждения культуры Псковской области получат необходимую поддержку от властей в 2019 году.Учреждения культуры Псковской области получат необходимую поддержку от властей в 2019 году.Фото: Катя ЛАДНАЯ
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13 декабря в Пскове дан старт Году театра. Как передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков", не случайно торжество решили провести именно на сцене - в Псковском академическом театре драмы.

В этот день подобные мероприятия проводятся во многих регионах страны. В Псковской области живы лучшие театральные традиции, реконструируются здания, создаютмся детсткие и юношеские студии театра и балета, артисты завоевывают высокие награды на всероссийских конкурсах.

- Совместными усилиями год театра мы проведем результативно и ярко, - подчеркнул глава региона Михаил Ведерников, обращаясь со сцены к гостям.

- Мы не так давно провожали в этом зале год литературы и встречали год кино. И вот теперь открываем год театра,- отметил Дмитрий Месхиев, худрук Псковского драмтеатра. - За полтора сезона мы сделали 12 новых спектаклей, мы стали участниками многих фестивалей.

Актеры театра со сцены отметили, что ждут в этом году появление нового здания для театра кукол, выделение дополнительных средств на новые постановки, выделение жилья артистам.

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