Псковская область и «Инициатива Псков» продолжат сотрудничать в социальных проектах на территории региона

СЕГОДНЯ 09:28 2018-12-14T09:31:39+03:00

Проект реализует Псковская общественная благотворительная организация «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты». Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

В производственно-интеграционных мастерских имени В. П. Шмитца создадут специальную службу по уходу за особенными людьми

Изменить размер текста: A A

Псковская область и «Инициатива Псков» подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в социальных проектах на территории региона. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, стороны говорили о внедрении технологии сопровождаемого проживания инвалидов.

Представители региона и общественно-полезного союза «Инициатива Псков» подвели итоги сотрудничества за 2018 год и наметили векторы работ на следующий период.

- Социально значимые проекты обсудили на встрече Первый Заместитель Губернатора региона Вера Емельянова с управляющей делами союза «Инициатива Псков» в Евангелической церкви Рейнланда» (Германия) Мартой Элизабет Фаренкамп и членом правления Хеленой Михель, - сообщили в ведомстве.

Новая технология по сопровождению проживания особенных людей появится в Производственно-интеграционных мастерских им. В. П. Шмитца. Там же создадут службу амбулаторного сопровождения и ухода людей с инвалидностью.