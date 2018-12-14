2018-12-14T10:11:58+03:00
Здоровье

ФАПы Псковской области свяжут с межрайонными и областными больницами

Консультирование будет проходить через новые комплексы телемедицинского оборудования
Виталий Суриков
Поделиться:
Прямо из сельского ФАПа можно будет связаться с узким специалистом, который на расстоянии назначит лечение.Прямо из сельского ФАПа можно будет связаться с узким специалистом, который на расстоянии назначит лечение.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

Через новые комплексы телемедицинского оборудования сельские ФАПы всегда будут на связи с межрайонными и областными больницами. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, такое оборудование получили уже четыре медицинских учреждения в тех районах, где нехватка специализированной помощи ощущалась острее всего.

Из крупных больниц телемедицинское оборудование получили Порховская и Опочецкая межрайонная больница, сосудистый центр в Пскове. Медики этих учреждений смогут давать консультации дистанционно.

Теперь больных не надо будет отправлять за консультацией к специалисту. Измерение легочного объема, электрокардиограмма, артериальное давление фельдшер передат консультирующему врачу, который расскажет о лечении. Раньше такого вида медицинской помощи в Псковской области не было.

КОНКРЕТНО

Реализуется этот проект администрацией Псковской области при сотрудничестве с оператором сотовой связи «Мегафон».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великих Луках у водителя такси украли мобильный телефон
В Гдове при пожаре погибла пожилая женщина
В Пскове на улице Михаил Егорова при пожаре погиб мужчина
В Псковской области в санатории «Хилово» построили домики для бездомных котов
Псковская область и «Инициатива Псков» продолжат сотрудничать в социальных проектах на территории региона
Год театра открыли в Псковской области
За убийство знакомого псковичу грозит 15 лет провести в местах лишения свободы
По факту произошедшего в Псковской области ДТП с пострадавшими студентами возбуждено уголовное дело
Студенты Псковского колледжа искусств участвовали в создании спектакля областного театра кукол
В экономику Псковского региона привлечено 10 миллионов евро
В Идрице пройдет фестиваль ремесленной культуры «Тканные истории»
Два псковича заплатят двадцать тысяч рублей штрафа за кражу алкоголя из магазина
За два дня в Псковской области зарегистрировано три случая мошенничества
В Пскове задержали укравшего продукты питания мужчину