ФАПы Псковской области свяжут с межрайонными и областными больницами

14 Дек. 10:11 2018-12-14T10:11:58+03:00

Прямо из сельского ФАПа можно будет связаться с узким специалистом, который на расстоянии назначит лечение. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Через новые комплексы телемедицинского оборудования сельские ФАПы всегда будут на связи с межрайонными и областными больницами. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, такое оборудование получили уже четыре медицинских учреждения в тех районах, где нехватка специализированной помощи ощущалась острее всего.

Из крупных больниц телемедицинское оборудование получили Порховская и Опочецкая межрайонная больница, сосудистый центр в Пскове. Медики этих учреждений смогут давать консультации дистанционно.

Теперь больных не надо будет отправлять за консультацией к специалисту. Измерение легочного объема, электрокардиограмма, артериальное давление фельдшер передат консультирующему врачу, который расскажет о лечении. Раньше такого вида медицинской помощи в Псковской области не было.

КОНКРЕТНО

Реализуется этот проект администрацией Псковской области при сотрудничестве с оператором сотовой связи «Мегафон».