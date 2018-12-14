ФАПы Псковской области свяжут с межрайонными и областными больницами
Через новые комплексы телемедицинского оборудования сельские ФАПы всегда будут на связи с межрайонными и областными больницами. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, такое оборудование получили уже четыре медицинских учреждения в тех районах, где нехватка специализированной помощи ощущалась острее всего.
Из крупных больниц телемедицинское оборудование получили Порховская и Опочецкая межрайонная больница, сосудистый центр в Пскове. Медики этих учреждений смогут давать консультации дистанционно.
Теперь больных не надо будет отправлять за консультацией к специалисту. Измерение легочного объема, электрокардиограмма, артериальное давление фельдшер передат консультирующему врачу, который расскажет о лечении. Раньше такого вида медицинской помощи в Псковской области не было.
КОНКРЕТНО
Реализуется этот проект администрацией Псковской области при сотрудничестве с оператором сотовой связи «Мегафон».