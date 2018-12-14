2018-12-14T10:11:58+03:00
Здоровье

ФАПы Псковской области свяжут с межрайонными и областными больницами

Консультирование будет проходить через новые комплексы телемедицинского оборудования
Виталий Суриков
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Прямо из сельского ФАПа можно будет связаться с узким специалистом, который на расстоянии назначит лечение.Прямо из сельского ФАПа можно будет связаться с узким специалистом, который на расстоянии назначит лечение.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Через новые комплексы телемедицинского оборудования сельские ФАПы всегда будут на связи с межрайонными и областными больницами. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, такое оборудование получили уже четыре медицинских учреждения в тех районах, где нехватка специализированной помощи ощущалась острее всего.

Из крупных больниц телемедицинское оборудование получили Порховская и Опочецкая межрайонная больница, сосудистый центр в Пскове. Медики этих учреждений смогут давать консультации дистанционно.

Теперь больных не надо будет отправлять за консультацией к специалисту. Измерение легочного объема, электрокардиограмма, артериальное давление фельдшер передат консультирующему врачу, который расскажет о лечении. Раньше такого вида медицинской помощи в Псковской области не было.

КОНКРЕТНО

Реализуется этот проект администрацией Псковской области при сотрудничестве с оператором сотовой связи «Мегафон».

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