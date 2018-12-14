2018-12-14T10:21:09+03:00
Общество

В Псковской области в санатории «Хилово» построили домики для бездомных котов

В уютных жилищах питомцы смогут переждать зиму
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Фото: из открытой группы «Санаторий «Хилово» в социальное сети «ВКонтакте».Фото: из открытой группы «Санаторий «Хилово» в социальное сети «ВКонтакте».
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В Псковской области в санатории «Хилово» построили домики для бездомных котов, которые обитают на территории оздоровительного учреждения. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе санатория, домики установили по многочисленным просьбам отдыхающих.

- Люди, которые неравнодушны к судьбе бездомных животных, перечисляют нам благотворительные пожертвования. Все полученные средства мы направляем на постройку домиков, поддержание и питание котиков, а также на ветеринарные услуги, - сообщили организаторы.

Таким образом, у животных появилась возможность переждать зиму без вреда для здоровья. Кстати, эта инициатива получила большой отклик от людей, особенно от тех, кто уже познакомился с пушистыми обитателями санатория во время отдыха. Кроме того, по словам пациентов, погладить котика тоже, своего рода, терапия.

Как выяснилось, питомцев в «Хилово» много, их регулярно подкармливали то отдыхающие, то сами сотрудники, то повара из столовой. Поэтому руководство санатория приняло решение окончательно приютить у себя бездомных питомцев.

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