В Пскове на улице Михаил Егорова при пожаре погиб мужчина
В Псковском районе в деревне Борисовичи произошел пожар. В результате происшествия на улице Михаила Егорова в строительном вагончике погиб мужчина. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, личность погибшего сейчас установляется.
- Предположительная причина возгорания - нарушение пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора, - сообщили в ведомстве. - На происшествие выезжала первая пожарно-спасательная часть на двух автоцистернах в составе шести человек.
Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 декабря. В 0.38 в службу экстренного реагирования поступило сообщение о возгорании строительного вагончика размером 7 на 3 метра. На месте продолжают работать эксперты.
СПРАВКА «КП»
В четверг, 13 декабря, в Пскове зарегистрировали еще один пожар. На этот раз горел автомобиль марки «Chevrolet Cruze» 2012 года выпускаю. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в фаре. Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарной охраны.