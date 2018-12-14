2018-12-14T11:56:31+03:00
Происшествия

В Гдове при пожаре погибла пожилая женщина

По предварительным данным причиной возгорания стала не правильная эксплуатация печи
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
В Гдове при пожаре погибла пенсионерка. На месте продолжают работать эксперты.В Гдове при пожаре погибла пенсионерка. На месте продолжают работать эксперты.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Гдове в одном из жилых домов по улице Набережная Красных партизан произошел пожар. В результате происшествия погибла 72-летняя женщина. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, в доме выгорела жилая комната.

- По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 13 декабря. В 22.46 в службу экстренного реагирования поступило сообщение о пожаре. На происшествие выезжала 11-я пожарно-спасательная часть в составе пяти человек. Как стало известно, на тушение было подано два ствола «Б» и проложена магистральная линия 40 метров от реки. В течение 30 минут работало звено газодымозащитной службы.

На месте пожара продолжают работать эксперты.

СПРАВКА «КП»

За сутки в Псковской области был зарегистрирован еще один пожар с пострадавшим. Так, в Пскове в деревне Борисовичи сгорел строительный вагончик, в результате чего погиб мужчина (подробности здесь). Личность погибшего устанавливается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки