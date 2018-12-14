2018-12-14T11:56:31+03:00
Происшествия

В Гдове при пожаре погибла пожилая женщина

По предварительным данным причиной возгорания стала не правильная эксплуатация печи
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Гдове при пожаре погибла пенсионерка. На месте продолжают работать эксперты.В Гдове при пожаре погибла пенсионерка. На месте продолжают работать эксперты.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Гдове в одном из жилых домов по улице Набережная Красных партизан произошел пожар. В результате происшествия погибла 72-летняя женщина. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, в доме выгорела жилая комната.

- По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 13 декабря. В 22.46 в службу экстренного реагирования поступило сообщение о пожаре. На происшествие выезжала 11-я пожарно-спасательная часть в составе пяти человек. Как стало известно, на тушение было подано два ствола «Б» и проложена магистральная линия 40 метров от реки. В течение 30 минут работало звено газодымозащитной службы.

На месте пожара продолжают работать эксперты.

СПРАВКА «КП»

За сутки в Псковской области был зарегистрирован еще один пожар с пострадавшим. Так, в Пскове в деревне Борисовичи сгорел строительный вагончик, в результате чего погиб мужчина (подробности здесь). Личность погибшего устанавливается.

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