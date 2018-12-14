2018-12-14T12:28:30+03:00
Происшествия

В Великих Луках у водителя такси украли мобильный телефон

По версии следствия кражу совершил 19-летний великолучанин
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Молодой человек признался в содеянном. Похищенный мобильник изъят. Возбуждено уголовное дело.Молодой человек признался в содеянном. Похищенный мобильник изъят. Возбуждено уголовное дело.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Великих Луках полицейские раскрыли кражу телефона у водителя такси. В преступлении подозревается пассажир этого общественного транспорта. Как сообщил «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в отношении предполагаемого нарушителя закона заведено уголовное дело.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Позже в отделении полиции злоумышленник дал признательные показания, - сообщили в надзорном ведомстве. - Задержанным оказался 19-летний безработный молодой человек, который ранее уже имел судимость.

По полученным данным, происшествие произошло 1 ноября. Потерпевшая - водитель такси - доставила пассажира по нужному адресу, к кафе на проспекте Гагарина, после чего он расплатился и вышел. Однако, как потом выяснилось, вышел он из салона не с пустыми руками. После его «визита» из машины пропал мобильный телефон. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильное устройство. Проводится расследование.

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